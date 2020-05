29. Mai. Das ist aus heutiger Sicht jener Tag, an dem die Österreicher ins kühle Nass springen können. "Wir wollen das Freibad zum 29. Mai öffnen. Wir werden bereit sein und die erforderlichen Maßnahmen umsetzen", kündigt Braunaus Bürgermeister Hannes Waidbacher (VP) an. Welche Maßnahmen umgesetzt werden müssen, ist aber noch nicht bekannt. In der Coronakrise sei auch weiterhin der Schutz der Gesundheit der Menschen das oberste Ziel.