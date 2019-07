Aufnahmestopp in Tierheim Lochen

"Es geht einfach nicht mehr. Es gibt praktisch keinen Raum mehr, der nicht mit Tieren belegt ist. Derzeit nehmen wir nur Wildtierwaisen in Not oder akute Notfälle, wie etwa ausgesetzte Katzenbabys, die noch das Fläschchen brauchen, auf." Zugleich bestehe in dieser Jahreszeit das Problem, dass Tiere schwer ein neues Zuhause finden, weil Tierfreunde sich erst nach den Ferien für Tiere interessieren. Der Tierschutzhof der Pfotenhilfe, der mehr als 500 Tiere beherberge, platze aus allen Nähten, weil es immer mehr Tierschutzfälle gebe. Besonders wenn es Richtung Urlaubszeit geht, verdoppeln sich die Anfragen, so die Pfotenhilfe. Dazu kommen ausgesetzte oder einfach unversorgt zurückgelassene Tiere. "Die Zahl der Tierhalter steigt ständig und damit auch die Zahl der unerfahrenen Menschen, die sich trotzdem ein Tier nehmen – und das auch noch ohne sich vorher über die Umstände zu informieren", sagt Stadler.

