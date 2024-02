Auffahrunfall auf der B147 bei Braunau forderte 2 Verletzte

Rettung, Feuerwehr und Polizei standen am Dienstagnachmittag im Gemeindegebiet von Braunau am Inn im Einsatz: Gegen 14:30 Uhr waren auf der Burgkirchner Straße drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 22-jähriger Innviertler dürfte das Ende einer Kolonne, die sich an einer Kreuzung wegen Abbiegern in Richtung Aching gebildet hatte, übersehen haben. Er fuhr auf das Heck seines Vordermannes, ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Autofahrer ignorierten Schwerverletzt nach Unfall im Innviertel

Der Aufprall war so heftig, dass das Auto des 30-Jährigen gegen den Pkw einer 41-jährigen Einheimischen geschoben und über die Gegenfahrbahn auf die linke Böschung der Straße geschleudert wurde. Der Wagen des 22-Jährigen kam ebenfalls von der Straße ab und landete auf einer Böschung. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 30-Jährige und die 41-Jährige wurden leicht verletzt. Die Rettung brachte sie in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Abend mit. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Braunau und Aiching an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.