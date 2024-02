"Sein Bein war völlig zermatscht" - vorbeifahrende Autos ignorierten Schwerverletzten

Ein 35-Jähriger liegt schwerverletzt auf der vielbefahrenen B148 und die vorbeifahrenden Autos ignorieren ihn. Diese schreckliche Szene hat sich in der Nacht auf Dienstag in Kirchdorf zugetragen. Martin Seidl aus Moosbach (Bezirk Braunau) sowie ein Slowene haben geholfen und damit dem Mann vermutlich in letzter Sekunde das Leben gerettet. Die Polizei sucht Zeugen.