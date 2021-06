Arbeitslosigkeit im Bezirk Ried erneut gesunken

Der Arbeitsmarkt sei weiterhin in Bewegung, so Rieds AMS-Leiter Klaus Jagereder. Zuletzt haben 267 zuvor Suchende einen neuen Job angetreten, die Beschäftigungszahlen steigen. Es gebe interessante Fördermöglichkeiten und Qualifizierungsmaßnahmen.

Seit drei Monaten Besserung

Im Bezirk Schärding ist die Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent im Vormonat auf aktuell 3,9 Prozent gesunken. "Nach einer langen Durststrecke hat sich das Blatt in den vergangenen drei Monaten deutlich gewendet. Zwar sind Ende Mai noch über 200 mehr Menschen im Bezirk Schärding arbeitslos als vor zwei Jahren – gegenüber dem Vorjahr jedoch ist die Arbeitslosigkeit um knapp 350 Personen zurückgegangen", sagt Harald Slaby, Leiter des AMS Schärding. Aktuell gibt es im Bezirk 957 als arbeitslos Vorgemerkte und 229 Schulungsteilnehmer. Nach zuletzt ausgeübtem Beruf ist die Zahl der Arbeitslosen im Fremdenverkehr am stärksten zurückgegangen – um 47 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Stellenzugänge im Bereich Fremdenverkehr/Beherbergung um mehr als 400 Prozent gestiegen. "Weitere Lockerungen in Gastronomie und Tourismus sollten auch in den nächsten Monaten zu einer weiteren Senkung der Arbeitslosenzahlen beitragen", so Slaby, der auf Anhalten des positiven Trends hoffe.