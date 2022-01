12. Oktober 2002, die österreichische Fußball-Nationalmannschaft liegt im EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland mit 1:0 in Führung. In der 75. Minute wird Muhammet Hanifi Akagündüz für Roman Wallner eingewechselt. Es ist der erste Länderspieleinsatz des damaligen Stürmers der SV Ried, in der 89. Minute staubt Akagündüz nach einem Schuss von Andreas Herzog zum 2:0-Endstand ab.