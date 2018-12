Zwei Innviertler wurden bei Forstunfall verletzt

PERWANG AM GRABENSEE. Bei dem Versuch, einen Kirschbaum zu fällen, haben sich zwei Innviertler am Donnerstag zum Teil schwere Verletzungen zugezogen.

Zu dem Unfall kam es gegen 8:25 Uhr in einem Waldstück nahe der Ortschaft Stockach in der Gemeinde Perwang am Grabensee (Bezirk Braunau am Inn). Der 51-jährige Besitzer des Waldes führte mit mehreren Mitarbeitern Forstarbeiten durch. Ein 29-Jährige sollte dabei einen Kirschbaum fällen.

Nachdem der Stamm durchgeschnitten war, verkeilte sich der Baum zwischen anderen Bäumen. Als der 51-Jährige versuchte, das Seil der Winde vom Stamm lösen, brach dieser ab und schnellte zur Seite. Das Bein des Innviertlers wurde zwischen dem Stamm und einem anderen Baum eingeklemmt.

Ein 27-Jähriger eilte dem Mann, der sich nicht mehr selbst befreien konnte, zu Hilfe und wollte den Stamm mit der Motorsäge entzwei schneiden. Dabei schnellte eine immer noch unter Spannung stehende Baumhälfte gegen seinen Körper und verletzte ihn ebenfalls.

Der 51-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Salzburg gebracht werden musste. Der 27-Jährige wurde mit der Rettung in das UKH nach Salzburg gebracht, so die Polizei in einer Aussendung.

