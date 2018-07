Wann muss der Krankentransport aus eigener Tasche gezahlt werden?

Was die OÖGKK aus Eigeninteresse verschweigt: der Vertragstaxler liefert Patienten quasi wie ein Spediteur an der Tür ab; das rote Kreuz bringt Patienten bis in die Station. Um diesen Service in Anspruch nehmen zu können, muss der Arzt am Transportschein lediglich ankreuzen, dass ein Sanitäter notwendig ist.