Traditionslokal Innvierterl schließt

RIED. Rieder Gastronom konzentriert sich künftig auf Cateringbetrieb bei Rieder Messe.

Christian Strasser hat sich am Montag endgültig entschieden. Bild: OÖN

Seit 30 Jahren besteht das weitum bekannte Gastro-Lokal Innvierterl auf dem Rieder Hauptplatz – 13 Jahre lang hat Christian Strasser das Lokal betrieben, nach dem Dienstag, 14. August, ist Schluss. Nachpächter sind gesucht, es gibt Interessenten, fixiert ist aber noch nichts, so Strasser, der sich beruflich verändern will und künftig das Catering bei der Rieder Messe übernimmt.

"Die Messe hat das Catering an mich vergeben. Ich will mich voll darauf konzentrieren – Messerestaurant, Café- und Bistro-Stände. Meine Gattin Petra ist diplomierte Energetikern und auch Kräuterexpertin. Sie vertreibt Aura-Sprays, das läuft gut. Damit sind wir im deutschsprachigen Raum viel auf Messen unterwegs", sagt Strasser. Eine zusätzliche Herausforderung, die die Entscheidung, das Innvierterl abzugeben, habe reifen lassen. "Die Entscheidung, dass wir das Lokal abgeben, haben wir vor einem Dreivierteljahr getroffen. Seit diesem Montag ist es fixiert."

Zu Strassers letztem Innvierterl-Einsatz rollen Harley-Davidson-Fahrer an, im Rahmen einer Charitytour, die am Dienstag, 14. August, in die Rieder Innenstadt führt. Beim künftigen Messe-Catering will Strasser stark auf Regionalität setzen. "Wir werden zum Beispiel mit der Rieder Bäckerei Mandl, der Rieder Metzgerei Lang und der Brauerei Ried zusammenarbeiten. Wir versuchen, möglichst nachhaltig zu arbeiten, mit möglichst vielen Produkten aus der Region." Viele schöne Stunden habe er in seinen 13 Innvierterl-Jahren erlebt, so Strasser, auch ungewöhnliche. "Als Legia Warschau in Ried gegen die SV spielte, gab es ein riesiges Polizeiaufgebot, aus Bedenken gegen die Legia-Fans hatten praktisch alle Wirte geschlossen, ich ließ geöffnet. Die Legia-Fans kamen aber eh nicht her", erzählt Strasser mit einem Augenzwinkern. "Ich bedanke mich bei allen Gästen und bei meinen Mitarbeitern, es war immer Verlass auf sie." Er verlasse das Innvierterl mit Wehmut, sagt Strasser, "die Leute werden mir abgehen". Spätestens nach dem 14. August gibt es aber ohnehin ein Wiedersehen. "In der Barzone des Innviertler Oktoberfests auf dem Rieder Messegelände."

Ausgesetzte Gockelhähne

In der Stadt Ried habe sich über die Jahre viel verändert, auch das nationale Raucher-Nichtraucher-Thema habe in der Lokalszene hereingespielt. "Einiges hat sich verlagert. Es gab durchaus Einbußen in der nächtlichen Gastro-Szene", so Strasser, der zuletzt auch tierisch gefordert war.

Der Gastronom hatte im Mai, wie berichtet, zwei vor seinem Wohnhaus neben dem Rieder Stadtpark ausgesetzte Gockelhähne aufgenommen und versorgt. Beide Tiere sind mittlerweile andernorts untergebracht. (sedi)

1 Kommentar Selten (4229) 08.08.2018 05:19 Uhr I hau mi oh.



Die Harleys kehren im Innvierterl ein und lassen sich von der Wirtsfrau energetisch besprayen, deren Geschäft offensichtlich ein B to B business ist.



Welchen Spray wird´s denn sprühen? Den, bei dem am Flügerl wachsen? Antwort schreiben

