"Kampf der Titanen" steigt in Braunau

BRAUNAU. Gewichtheben: WSV-ATSV Ranshofen richtet am Wochenende die Staatsmeisterschaften aus – Dabei treffen die beiden Vereinskollegen Reisecker und Dürnberger aufeinander.

Patrick Dürnberger (Foto rechts) und Florian Reisecker (links) kennen sich seit ihrem achten Lebensjahr. Am Wochenende treffen die beiden Gewichtheber des WSV-ATSV Ranshofen erstmals bei einer Großveranstaltung aufeinander. Denn nach den Jahren 1969, 1990, 1994, 1997 und 2013 organisieren die Ranshofner bereits zum sechsten Mal die Staatsmeisterschaften der Männer (Allgemeine Klasse). Beide Athleten starten in der Gewichtsklasse bis 94 Kilogramm, befinden sich derzeit in absoluter Top-Form, konnten heuer bereits ihre persönlichen Bestleistungen überbieten und gehören deshalb zum Kreis der Titelfavoriten. Im Kampf um die "Krone" werden auch der Linzer Manuel Lithringer und Manuel Heidenbauer (Feldkirchen/Graz) kräftig mitmischen. Für die Hausherren sind am Samstag, 24. und Sonntag, 25. November, auch Martin Hesch (bis 94 Kilogramm) und Florian Auzinger (bis 105 Kilogramm) am Start.

Zu den Höhepunkten dieser Staatsmeisterschaften, die in der Bezirkssporthalle Braunau ausgetragen werden, zählen außerdem die sportlichen Auftritte von EM-Teilnehmer Florian Koch, Vize-Europameister der Junioren David Fischer und dem amtierenden Europameister Sargis Martirosjan. Die OÖNachrichten werden in der kommenden Ausgabe über das Abschneiden der heimischen Athleten berichten. Bereits am Wochenende wird der ORF Beiträge über die Staatsmeisterschaften senden.

Ein Rückblick

Der WSV-ATSV Ranshofen Gewichtheben kann als Organisator auf viele Topveranstaltungen zurückblicken. In den 70er Jahren wurden das Donaupokalturnier der Allgemeinen Klasse jenes der Junioren durchgeführt. Nach den Europameisterschaften waren dies die größten Turniere in Europa. Unvergessen sind auch die drei Weltrekorde durch den Olympiasieger Andon Nikolov in Braunau. Ein besonderer Höhepunkt war 2011 das Antreten von Olympiasieger Mathias Steiner mit der deutschen Nationalmannschaft in der Bezirkssporthalle Braunau. Das Internationale Günter Stapfer Gedächtnisturnier wurde 2018 zum 25. Mal ausgetragen. Es zählt zu den größten Jugendturnieren in Europa.

Ranshofner Erfolge

Bei den Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse konnten die Ranshofner Gewichtheber bisher 57 Staatsmeistertitel erzielen. Rudolf Litsch (Olympiateilnehmer 1972) erkämpfte sich 1968 den ersten Titel. Den bis dato letzten für die Innviertler holte Jürgen Grubmüller im Vorjahr. Er ist bereits 24-facher Staatsmeister. Foto: Sauerlachner

