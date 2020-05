Mit körperlichen Grenzen kennt sich Ultraläufer Norbert Schiessl aus. Seinem aktuellen Projekt hat der 49-Jährige eine geografische hinzugefügt: In nur fünf Tagen lief er gemeinsam mit seinem Freund Hannes Ebner die exakte Grenze des Innviertels ab – 350 Kilometer und an die 5000 Höhenmeter. Ein Erlebnis, das den beiden Geinbergern trotz schmerzender Füße (Hannes) und beißender Kälte (Norbert) aus vielerlei Gründen in bester Erinnerung bleiben wird.