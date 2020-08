35-Jähriger bei Unfall aus Traktor geschleudert

Gegen 6:30 Uhr war der 35-Jährige aus dem Bezirk Braunau im Gemeindegebiet Gilgenberg am Weilhart mit seinem Traktor in Richtung Reith unterwegs. Plötzlich kam er von der Barsberger Straße links von der Fahrbahn ab und schlitterte in den Straßengraben.

Durch den Aufprall zerbrach die linke Tür des Traktors, wodurch der Mann aus der Fahrerkabine geschleudert wurde. Er wurde verletzt ins Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert. Die Unfallursache ist noch unklar.

Lokalisierung der Unfallstelle: