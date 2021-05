Der Frühstücksflocken-Händler MyMuesli mit Sitz in Passau strebt Insidern zufolge spätestens im Herbst an die Börse. Das 2007 gegründete Unternehmen könnte bei dem Börsengang dem Vernehmen nach mit rund 250 Millionen Euro bewertet werden und Aktien im Wert von 100 Millionen Euro verkaufen. MyMuesli habe bereits die Investmentbank Berenberg mit den Vorbereitungen der Emission beauftragt. Diese sei für September angepeilt, könne aber auch auf Juli vorgezogen werden. Ein MyMuesli-Sprecher wollte sich zu den Plänen nicht konkret äußern. "Als schnell wachsendes Unternehmen prüfen wir fortlaufend strategische Alternativen, um auch unser zukünftiges Wachstum zu finanzieren." Berenberg lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Studenten Hubertus Bessau, Max Wittrock und Philipp Kraiss haben das Unternehmen vor 14 Jahren gegründet. MyMuesli vertreibt individuell zusammengestellte Müsli-Produkte via Internet, aber bietet vorgefertigte Mischungen inzwischen auch in Supermärkten an. 2016 stieg der Investor Genui bei MyMuesli mit einem Drittel der Anteile ein. Der Umsatz liegt bei knapp 100 Millionen Euro.