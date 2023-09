228 Fahrer: Neuer Teilnehmerrekord beim heurigen Sauwald-Bergsprint

Seit vielen Jahren ist der Bergsprint des CLR Sauwald in Engelhartszell nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender vieler Radfahrer wegzudenken. Zehn Kilometer mit 442 Höhenmetern sind von den Athleten zu meistern. Heuer durfte der Veranstalterverein mit 228 Teilnehmern in mehreren Bewerben über ein Rekordstarterfeld jubeln. Hunderte Besucher feuerten die Radfahrer auf ihrem anstrengenden "Ritt" nach oben in den Ortsteil Stadl an.

Die Mountainbike-Wertung, die zum Teil etwas abseits der asphaltierten Straße verläuft, entschied Andreas Wolfmayr vom Verein RC Bike Next 125 (Niederwaldkirchen) in einer Zeit von 25 Minuten und drei Sekunden für sich. Es folgten ihm Hannes Kellhammer und Christoph Trausner. Holger Kasberger vom Veranstalterverein CLR Sauwald belegte den vierten Platz.

Die Mountainbike-Damenwertung entschied Julia Auer für sich.

Christian Oberngruber wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Bild: (Katrin Zimmermann)

Mit Spannung wurde der Rennrad-Hauptbewerb mit 179 Teilnehmern und Teilnehmerinnen erwartet, zumal Rene Pammer im Sommer 2022 einen neuen Streckenrekord aufstellte. Schnell setzte sich eine Gruppe aus rund 30 Fahrern ab. Nach einigen Attacken und Tempoverschärfungen ließ der Favorit Christian Oberngruber (RC Bike Next 125) der Konkurrenz nur wenig Chancen. Mit einer Zeit von 20 Minuten, 55 Sekunden und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 28,6 km/h holte sich Oberngruber vor Lukas Enzenhofer und Matthias Gusner den Sieg.

Siegte bei den Damen: Lena Lechl vom CLR Sauwald Bild: (Katrin Zimmermann)

Bei den Damen war Vorjahressiegerin Lena Lechl vom CLR Sauwald erneut eine Klasse für sich. Lechl holte sich mit mehr als vier Minuten Vorsprung auf ihre Teamkollegin Lisa-Maria Kasberger den Sieg.

Bei den Handbikern war Mathias Kufleitner vor Christoph Dieminger der Schnellste.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper