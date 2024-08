In Vorderweißenbach und Linz: 2 Motorradfahrer schwer verletzt

Der Schwerverletzte wurde per Helikopter in ein Linzer Spital gebracht. (Symbolbild)

Für einen 32-jährigen Mühlviertler hat eine Ausfahrt mit dem Motorrad am Samstag im Spital geendet: Der junge Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war gegen 11:15 Uhr mit seinem Zweirad auf der L1490 im Gemeindegebiet von Vorderweißenbach unterwegs, als es auf Höhe der Ortschaft Stumpten zu dem Unfall kam.

In einer unübersichtlichen Rechtskurve verlor der Biker die Kontrolle und kam über die Fahrbahnmitte. Dort kollidierte das Motorrad mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 39-jährigen Tschechen. Der 32-Jährige schlitterte neben den Fahrzeugen vorbei und blieb mittig auf der Straße liegen.

Per Helikopter ins Spital

Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er von einem Notarztteam versorgt und dann per Rettungshubschrauber Christophorus 10 in ein Krankenhaus nach Linz gebracht werden musste. Der Pkw-Lenker überstand den Unfall mit leichten Verletzungen, informierte die Polizei am späten Nachmittag. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Lokalisierung: Der erste Unfall passierte auf der L1490 im Gemeindegebiet von Vorderweißenbach

Im Linzer Stadtgebiet gestürzt

Eine Baustelle wurde gut eine Stunde später einem 57-jährigen Motorradfahrer in Linz zum Verhängnis: Direkt in der Kreuzung der Union- mit der Landwiedstraße, wo derzeit der Fahrbahnbelag entfernt wird, kam er ohne Fremdbeteiligung zu Sturz. Der Linzer kam zwischen einem Ampel- und einem Laternenmasten auf dem Fahrbahnteiler zu liegen, während sein Motorrad auf einen auf der Gegenfahrbahn an einer roten Ampel haltenden Wagen prallte. Der Notarzt versorgte den Schwerverletzten und brachte ihn in ein Linzer Krankenhaus.

Inwieweit die vier bis fünf Zentimeter hohe Fräskante und ein Kanaldeckel, der rund acht Zentimeter über dem abgefrästen Belag hinausragte, mit dem Unfall in Verbindung stehen, war noch Gegenstand der Ermittlungen.

Lokalisierung: Der zweite Unfall passierte an der Kreuzung der Union- mit der Landwiedstraße

