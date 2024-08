Traurige Bilanz: Fünf tödliche Motorradunfälle innerhalb von zwei Wochen

Der jüngste war 15, der älteste 52 Jahre alt: In den vergangenen zwei Wochen verunglückten in Oberösterreich fünf Motorradfahrer tödlich. . Erst am Mittwochnachmittag starb ein 28-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Wels-Land bei der Kollision mit einem Lkw. Der Biker hatte wie berichtet die Kontrolle über sein Zweirad verloren, kam in einer Rechtskurve zu weit in Schräglage und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Der 60-Jährige am Steuer des Lkw hatte keine Chance, auszuweichen.