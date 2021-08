In Vorchdorf entsteht "Frische-Drehscheibe"

1,3 Millionen Haushalte versorgt die Firma Frutura täglich in Österreich mit Obst und Gemüse. In Vorchdorf soll nun ein neuer Standort, eine "Frische-Drehscheibe" für Oberösterreich entstehen. Mitte 2022 soll der Betrieb aufgenommen werden.

100 Arbeitsplätze sollen durch den neuen Standort geschaffen werden. Rund 150.000 Tonnen Lebensmittel und bis zu 1000 unterschiedliche Artikel sollen in Zukunft jährlich über das Logistikzentrum in Vorchdorf abgewickelt werden, der Strom für Lagerung der Lebensmittel stammt von der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Rund um die Lagerhalle sollen Blühflächen für Bienen entstehen. "Der neue Standort zeigt, dass wir in Oberösterreich einen konsequenten Weg des Klimaschutzes gehen, mit aktivem Bienenschutz oder den Solarzellen auf dem Dach des Gebäudes", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Für das Projekt wird kein zusätzlicher Boden versiegelt, vorhandene Bauwerke werden umgestaltet. "Unser Obst und Gemüse wächst ressourcenschonend und mit dem neuen Verteilerzentrum in Vorchdorf wollen wir auch logistisch neue Maßstäbe setzen", sagt Frutura-Geschäftsführerin Katrin Hohensinner. "Für den wachsenden Gemüseanbau eröffnet das eine weitere Absatzschiene", so Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (VP).