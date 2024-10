Im Höllengebirge: Wienerin 60 Meter abgestürzt und schwer verletzt

Die Frau war am Vormittag mit zwei nahen Angehörigen vom Taferlklaussee in Altmünster (Bezirk Gmunden) in Richtung des hohen Brunnkogel im Höllengebirge unterwegs. Beim Abstieg rutschte sie aus und stürzte rücklings 60 Meter in einen Graben. Der Rettungshubschrauber flog die Frau ins Spital, berichtete die Polizei.

Als Abstieg plante die 36-Jährige einen alpinen Steig, der Erfahrung und äußerste Trittsicherheit verlangte. Ihre Begleiter setzten umgehend die Rettungskette in Gang und stiegen zu ihr ab, um Erste Hilfe zu leisten. Die Crew des Notarzthubschraubers "Christophorus 6" rettete sie mittels Tau aus dem Graben und flog die Wienerin ins Krankenhaus nach Salzburg. Die beiden Angehörigen blieben unverletzt, erlitten aber laut Polizei einen ziemlichen Schock.

