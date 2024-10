"Hätte böse ausgehen können" - Alpinist (67) harrte 75 Minuten unter Grat am Grünberg aus

Das Wanderwetter war gut am Samstag. Ein erfahrener Alpinist aus Bad Goisern (Bezirk Gmunden) wollte das milde Wetter mit einer Tour auf den 1874 Meter hohen Grünberg, auch als Plagitzer bekannt, bei Ebensee nutzen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kletterer in Tirol nach Nacht am Berg unverletzt geborgen

Um auf den Gipfel zu gelangen, wählte der ortskundige 67-Jährige einen unmarkierten und selten begangenen Steig. Die Wanderung gilt insgesamt als anspruchsvoll. Um 8 Uhr früh startete er vom Parkplatz Offensee aus.

"Der Wanderer kannte die Gegend sehr gut", sagt Josef Spiesberger von der Alpinpolizei im Gespräch mit den OÖN. "Von diesem Steig wissen fast nur Einheimische." Dies sei keine ideale Ausgangslage im Fall einer alpinen Notlage, da im Normalfall nur wenige Wanderer vorbeikommen.

Gegen 11:10 Uhr geriet der Alpinist kurz unterhalb des Gipfelgrates in eine steile, rutschige Flanke und verlor den Halt. Laut Polizei war der Untergrund dort "feucht, erdig, grasig und sehr rutschig". Er kam nicht mehr vorwärts, umkehren konnte der 67-Jährige aus seiner Position auch nicht mehr. Weil er sich mit beiden Händen festklammern musste, um nicht weiter abzurutschen, konnte der Bad Goiserer nicht selbstständig den Notruf wählen. "Er war in einer dermaßen absturzgefährdeten Lage, dass er einen Griff in seinen Rucksack, in dem sich sein Handy befand, nicht riskieren konnte", so Spiesberger. "Hätte er den Halt verloren, wäre er gut 100 Höhenmeter durch felsendurchsetztes Gelände abgestürzt", sagt der Alpinpolizist. "Das hätte böse ausgehen können."

Rettung nach bangen 75 Minuten

Zu seinem Glück entdeckten den Mann, der sich so gut es ging an den Felsen festklammerte, aber doch zwei Wanderer, beide aus der Gegend. Sie befanden sich auf dem Grat über ihm und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Dann versuchten sie den Absturzgefährdeten mit ihren Stöcken zu sichern.

Nach bangen 75 Minuten, in denen der Bad Goiserer so ausharren musste, konnte ihn die Crew des Polizeihubschraubers "Libelle", darunter Alpinpolizist Spiesberger, mittels 30-Meter-Tau aus seiner Notlage befreien. Erschöpft aber unverletzt konnte der Alpinist zum Hochkogelhaus, einem Schutzhaus der Naturfreunde Ebensee geflogen werden, das als Zwischenlandeplatz dient. "Recht lange hätte er wohl nicht mehr durchgehalten", sagt Spiesberger. Von dort aus konnte der 67-Jährige dann selbstständig absteigen.

Im Einsatz standen fünf Mitglieder der Bergrettung Ebensee und die Crew der "Libelle" - Flugretter und Pilot.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Franziska Giles Redakteurin nachrichten.at Franziska Giles

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.