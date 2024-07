Schwere Unwetter in Oberösterreich bereits am Freitagnachmittag

Sturmböen, Regen und vereinzelt auch Hagel - die Unwetter, die am Freitag durch Oberösterreich ziehen werden, seien in ihrer Intensität mit jenen von Mittwoch vergleichbar, sagt Maximilian Stärz, Meteorologe der Geophere Austria am Vormittag.

Wie berichtet, war am Mittwoch ein schweres Gewitter vom Innviertel ausgehend über das Land gezogen. Insgesamt waren 3300 Freiwillige unterwegs, um bei 324 Einsätzen zu helfen. "Die meisten in den Bezirken Braunau, Ried und Rohrbach", sagt Martin Burger vom Landesfeuerwehrkommando. Beinahe im Minutentakt waren dort die Notrufe eingegangen.

So sah es nach den Unwettern am Mittwoch aus:

Unwetter kommen früher

Am Freitag sollen die Unwetter - anders als am Mittwoch - schon am Nachmittag ab 14 oder 15 Uhr von Südwesten her einmal "vom Salzkammergut bis ins Mühlviertel" über das Land ziehen. "Je weiter im Nordwesten, desto weniger ist mit Unwettern zu rechnen", sagt der Meteorologe.

Ob es bei den Freiluft-Veranstaltungen am Abend trocken bleibe, stehe nicht fest. Denn in der Nacht sei mit weiteren Gewittern zu rechnen - "aber das werden keine solchen Unwetter mehr sein wie am Nachmittag".

Autorin Sarah Kowatschek Sarah Kowatschek