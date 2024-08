Grünburgerhütte sperrt nacht acht Monaten Pause wieder auf

Für Csaba Megyeri war es ein Satz mit X. Die Zeit des Ungarn als Hüttenwirt der Grünburgerhütte endete, wie sie begonnen hatte: glücklos. Nach nicht einmal acht Monaten musste er wegen wirtschaftlicher Probleme die Reißleine ziehen und die Türen in 1080 Meter Seehöhe hinter sich schließen. Geöffnet hat sie seitdem niemand mehr. Die Hütte im Gemeindegebiet von Steinbach an der Steyr, bei Radfahrern und Wanderern gleichermaßen beliebt, ist seit 27. Dezember 2023 geschlossen.

Die Alpenvereinssektion Grünburg suchte zwar fieberhaft nach einem neuen Pächter, eine Fingerübung ist das allerdings schon lange nicht mehr. Jene, die den Beruf Hüttenwirt mit all seinen Vor- und Nachteilen aus Überzeugung leben, sind seltener geworden.

Nun gibt es aber Licht am Ende des Tunnels: Ein Ehepaar aus dem bayerischen Regensburg wird die Hütte in sehr naher Zukunft wiedereröffnen. Beide können auf langjährige Erfahrung aus der (Tal-)Gastronomie zurückgreifen. Geplant ist der Start aktuell am 15. August.

Hüttenwart statt Hüttenwirt

Noch keine guten Nachrichten gibt es vom Dachstein. In 2740 Metern Seehöhe wartet die (aktuell geschlossene) Seethalerhütte weiterhin auf einen neuen Pächter. Die zuständige Alpenvereinssektion Austria hat aber für das Jahr 2025 zumindest "einige Interessenten".

Damit jene, die über Schulter- oder Randkluftsteig auf den Gipfel gelangen auch noch in diesem Sommer in die Seethalerhütte einkehren können, sucht der Alpenverein nun nach einem Hüttenwart. Ab sofort, bis Ende Oktober.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger