Schneeherrgott, Kruckenbrettl und Hochbuchberg

In den Oberösterreichischen Voralpen, zwischen den Flüssen Enns und Steyr, liegt noch vor den Felsregionen des Sengsengebirges ein lohnendes Wandergebiet mit einladenden Hütten. Schnell ist diese Region aus dem Zentralraum erreicht. Wir waren unterwegs auf einer abwechslungsreichen Runde, die gewürzt mit weiten Ausblicken immer wieder zu einer Rast verleitet. Vom Rodatal folgt man zuerst der Beschilderung Richtung Schneeherrgott.

Vom Enns- ins Steyrtal

Auf einer Forststraße geht es gemütlich ansteigend höher bis zum in einer Wiese gelegenen Gedenkkreuz mit Rastbank. Der Name Schneeherrgott soll an einen Mann erinnern, der vor langer Zeit hier im Schneesturm die Orientierung verloren hatte und erfroren war. "Kruckenbrettl 40 min, Weg 409" steht auf der Wegtafel, und so folgt man von hier dem steiler werdenden Weg hinauf zum Waldgipfel, der mit einem Marterl und einer Steinpyramide gekrönt ist. Es geht wieder bergab, der Weg mündet in eine aussichtsreiche Almwiese und taucht bald darauf wieder ein in die Waldregion.

Man folgt den Wegweisern Richtung Hochbuchberg. Leicht abfallend geht es hinab zum Messerer Gscheid, dem historischen Übergang vom Enns- ins Steyrtal. Ab dort steigt der Weg wieder an bis hinauf zum Sulzboden mit blühenden Wiesen unter dem Gipfel des Hochbuchbergs. Man folgt von dort im Wald dem zunehmend steileren, aber nicht allzu langen Steig, der sich hinaufschraubt zum Gipfelkreuz. Tief unten liegt die Grünburger Hütte, in fast greifbarer Nähe die Gipfel von Dürrem Eck und Gaisberg, weiter hinten die Bergspitzen des Sengsengebirges. Aus dem Pfaffenboden dringt Lärm von den Arbeiten im Steinbruch herauf. Dort ist ein Speicherkraftwerk in Planung.

Für den Abstieg sind wir dem Kammweg gefolgt, der bald in eine Forststraße einmündet, und mit Blick hinab Richtung Sulzboden wandert man bis zu einer Kehre abwärts. Dort geradeaus hinein in den Wald erreicht man wieder den Anstiegsweg und folgt diesem hinab bis zur Grünburger Hütte. Auf der großen Terrasse sitzt man gut und lässt sich mit Blick zu den nahen Gipfeln verwöhnen. Auch viele Mountainbiker kommen herauf, mit den E-Bikes sind es mehr geworden. György, der Wirt, ist vorsichtig optimistisch: "Corona hat schon einiges verändert. Die Leute schauen mehr aufs Geld und es gibt sogar welche, die einfach ohne zu bezahlen verschwinden".

Bestens bewirtet machen wir uns zufrieden auf den Weg Nr. 16, der in ziemlich direkter Linienführung durch den Wald hinabführt zurück zum Seebacher, wo man diese kurzweilige Runde schließt.

Anreise & Ausgangspunkt: Anreise über Grünburg in Richtung Molln, bei der Haunoldmühle überquert man die Steyr und zweigt kurz danach links ins Rodatal ab. Auffahrt bis zum Seebachergut. Parken entlang der Straße. Bitte niemanden behindern. Der Ausgangspunkt ist nicht öffentlich erreichbar.

Charakteristik: Abwechslungsreiche Wanderung auf Wegen und Waldsteigen ohne Schwierigkeiten. Der Anstieg zum Kruckenbrettl und der Abstieg ins Rodatal hat einige steilere Abschnitte. Als Variante kann man auch vom Rodatal direkt zum Messerer Gscheid aufsteigen. Das Kruckenbrettl lässt man dabei links liegen.

Infos zur Tour

Gehzeit: 4 Stunden

Länge: 11 Kilometer

Höhenmeter: 840 Höhenmeter

Strecke: Rodatal (580 m) – Schneeherrgott (740 m) – Kruckenbrettl (1020 m) – Messerer Gscheid (948 m) – Hochbuchberg (1273 m) – Grünburger Hütte (1080 m)

Internet: gruenburgerhuette.or.at, steyr-nationalpark.at

Am Wegesrand

Einkehr: Bereits seit 1927 steht die Grünburger Hütte des Alpenvereins Grünburg auf der aussichtsreichen Brettmaisalm. Seit 2019 wird sie von György Dávid und seiner Familie bewirtschaftet. Die Speisen wie Linseneintopf, ungarisches Gulasch, Schweinsbraten und andere sind alle hausgemacht. Erfrischend die Ingwer-Zitronen-Limonade, besonders empfehlenswert die Somloer Nockerl als perfekte Nachspeise.

Täglich geöffnet bis 31. Oktober (gruenburgerhuette.or.at).

