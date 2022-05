Große Erfrischung: Sommertage locken an die Seen

Wolkenloser blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bis zu 30 Grad locken Badegäste in den kommenden Tagen an Oberösterreichs Seen. "Aus meteorologischer Sicht sprechen wir jetzt schon von echten Hitzetagen, die uns am Donnerstag und Freitag bevorstehen", sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Auch wenn die morgendlichen Temperaturen noch etwas frisch sind – ab der Mittagszeit liegen die Tageshöchstwerte schon auf hochsommerlichem Niveau. Sogar in den Bergen erreichen die Temperaturen etwa 18 Grad, Oberösterreichs Seen laden hier zu einem Sprung ins kühle Nass ein. "Donnerstag und Freitag werden perfekte Badetage. In Richtung Wochenende werden zwar ein paar Regenschauer durchziehen, es bleibt aber warm", sagt Haslhofer.

Warum das Land die heimischen Seen kontrolliert Eine hohe Wasserqualität an Oberösterreichs Seen ist nicht nur für Badegäste, sondern auch für das Ökosystem wichtig. Im ?Seenbericht" hat das Land am Dienstag präsentiert, wie die heimischen Gewässer kontrolliert werden.

Guter Start in die Badesaison

Eine hervorragende Nachricht für Oberösterreichs Badeseen und die Tourismusverbände, die sich schon jetzt über einen gelungenen Start in die Sommersaison freuen. "In den vergangenen Tagen haben sich bereits zahlreiche Badegäste bei den öffentlichen Plätzen ins kühle Nass des Traunsees getraut. Auch unsere Strandbäder sind mittlerweile alle geöffnet, die Saison ist also gut angelaufen", sagt Andreas Murray, Geschäftsführer vom Traunsee-Tourismus. Und das, obwohl die Temperaturen des Traunsees in den Buchten nur etwa 16 Grad betragen. "Wir freuen uns alle auf die kommenden Sommertage", sagt Murray.

Bereits am vergangenen Wochenende haben viele den Sprung in den etwa 17 Grad kalten Mondsee gewagt. "Es war schon sehr viel los, besonders bei den öffentlichen Landesbadeplätzen, aber auch im Strandbad. Das hätten wir uns für Mai noch nicht erwartet", sagt Kathrin Haas vom Tourismusverband Mondsee-Irrsee. Auch der Irrsee, der bereits Temperaturen von etwa 18 Grad hat, ist vom "öffentlichen Geheimtipp" zum Magneten für Badegäste geworden.

Auf Gäste aus nah und fern freuen sich schon die Betriebe am Attersee, wo ebenfalls die Badesaison aufgrund des schönen Wetters sehr gut angelaufen ist. "Es gibt schon einige, die sich am und im Attersee, der 17 Grad hat, erfrischen", sagt Angelina Eggl, Geschäftsführerin vom Tourismusverband Attersee-Attergau. "Der See wird nun auch von Tag zu Tag wärmer."