Gewitterfront nähert sich: Warnung vor Sturmböen und Überflutungen

Bis zu 36 Grad Celsius im Schatten sollen es heute in Oberösterreich noch werden. Und wie immer, wenn es längere Zeit extrem heiß ist, drohen dann Unwetter. Und morgen soll es wieder so weit sein.

Eine Kaltfront bringt am Mittwoch Abkühlung und damit verbunden eine umfangreiche Gewitteraktivität, davor warnt der Wetterdienst GeoSphere Austria (ehemals ZAMG). Ab Mittwoch 12.00 Uhr muss von Westen her mit Gewittern gerechnet werden, so die Meteorologen. Diese pflanzen sich am Nachmittag und Abend Richtung Osten fort. Nach Mitternacht sollten die meisten Gewitter gegen Osten abgezogen sein.

Wo wirds gefährlich?

Eine "Orange Warnung" gibt es für das Alpenvorland und das südliche Innviertel. Dort erwarten die Wetterexperten die stärksten Gewitter.



Gelbe Warnung:

Im Norden sind Gewitter ebenfalls wahrscheinlich, werden aber etwas weniger stark sein. Eine flexible Ausdehnung der orangen Gebiete nach Norden kann jederzeit passieren.

Orange und Gelb?

Die Gewitter bringen in Zonen mit "oranger Warnung" sämtliche Gefahren mit. Durch aufkommende Sturmböen kann es zu Baumsturz und den damit einhergehenden Auswirkungen kommen. Lokal kann es zu Starkregen und damit zu kleineren Überflutungen (Keller, Ackerflächen, kleine Bäche) und Muren kommen. Auch Hagel (bis zu vier Zentimeter Durchmesser) ist nicht ausgeschlossen, es kann zu Schäden an Autos, Häusern etc. kommen, warnen die Experten von GeoSphere Austria.

Gegenstände sichern, rechnen Sie mit Stromausfällen

Wie man sich bei starken Unwettern verhalten soll - Tipps von Experten.

Halten Sie Abstand von Wildbächen, Fließgewässern und überfluteten Flächen!

Beobachten Sie die lokale Wetterentwicklung und beachten Sie die Blitzgefahr, rechnen Sie mit raschen Entwicklungen und Änderungen der Gewitterzugbahn!

Sichern Sie rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien (wie z. B. Partyzelte, Trampoline oder Gartenmöbel)!

Spannen Sie Sonnenschirme ab und ziehen Sie Markisen ein!

Planen Sie Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ein!

Schließen Sie Fenster, Türen und Garagentore sowie Dachfenster und Lichtkuppeln!

Rechnen Sie mit vorübergehenden Stromausfällen!

Suchen Sie im Freien rechtzeitig Schutz!

Beachten Sie Gewitter- und Sturmwarnungen an Seen!

Landen Sie Sportfluggeräte frühzeitig, laufen Sie mit Booten zügig Häfen an!

Stellen Sie Kranarbeiten bei drohender Gefahr frühzeitig ein!

Beachten Sie die Anweisungen der zuständigen Behörden!

Details zur Warnung

