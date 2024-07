Für Diebestour durch Oberösterreich extra Pkw gemietet

Ihre Beute bestand hauptsächlich aus teurem Alkohol und Toilettenartikeln. Für ihre Diebstähle mieteten sie in Wien extra einen Pkw für eine Woche.

Am Mittwoch versuchten die beiden, kurz vor 18 Uhr, in einem Supermarkt in Weyer einen Diebstahl zu begehen. Sie füllten ihren Einkaufswagen mit Waren und wollten das Geschäft durch den Eingang verlassen. Eine aufmerksame Kassiererin bemerkte dies und sprach einen der beiden an, der daraufhin zum wartenden Pkw flüchtete. Dank der sofortigen Anzeige konnte die Polizei den Wagen im Ortsgebiet von Weyer entdecken und die Verfolgung aufnehmen.

Ähnliche Taten begangen

Im Kofferraum des gestoppten Fahrzeugs fanden die Beamten rund 150 Rasierklingenverpackungen und teuren Alkohol, versteckt unter der Ablage. Da die beiden Männer keinen Kaufbeleg vorzeigen konnten, wurden sie vorläufig festgenommen und die Gegenstände sichergestellt.

Ermittlungen ergaben, dass die beiden im gesamten Bundesgebiet ähnliche Taten begangen hatten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten zwar auf freiem Fuß angezeigt, blieben jedoch aufgrund ihres illegalen Aufenthalts in Polizeigewahrsam. Sie wurden ins Polizeianhaltezentrum Wels überstellt.

