Frohe Ostern: Heute stellt sich wieder der Frühling ein

LINZ. In der Karwoche klettern die Temperaturen bei lebhaftem Ostwind auf bis zu 22 Grad

Die Karwoche eignet sich perfekt für lange Spaziergänge in der Natur – bei bis zu 22 Grad. Bild: Weihbold

Der April ist ein ausgesprochen launiger Geselle. Vergangene Woche gefielen ihm dunkle Regenwolken besonders gut, und zu warm wollte er es auch nicht haben. Seit gestern hat sich die spätwinterliche Stimmung des Aprils verändert. Jetzt hat es ihm der Frühling angetan. Aber der April macht eben, was er will. Und zumindest bis zum Ostersonntag will er viel Sonnenschein.

Pünktlich am ersten Tag der Osterferien zogen gestern auch die hartnäckigsten Wolken rasch ab, und die Temperaturen stiegen spürbar an: Bis zu 15 Grad am Nachmittag dienten zur Einstimmung auf die Karwoche. Denn das war erst der Anfang.

"Perfektes Wetter für Ausflüge"

Eine Jacke wird man bei minus vier bis plus zwei Grad heute nur in den Morgenstunden brauchen. "Die Temperaturen können schon am Dienstag die 20-Grad-Marke knacken", sagt Christian Ortner, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Hohe Wolken, die am Abend über den blauen Himmel ziehen, stören dabei nur wenig. Störend könnte allerdings der Ostwind werden. Dieser beginnt sich heute langsam aufzubäumen und wird dann am Donnerstag "besonders lästig", wie Ortner sagt. An den Frühlingsgefühlen wird sich aber nichts ändern. Es bleibt bei bis zu 20 Grad und harmloser Bewölkung mild.

Am Karfreitag wird es noch wärmer, bevor die Temperaturen am Wochenende mit bis zu 22 Grad ihren Höhepunkt erreichen. "Insgesamt eignet sich diese Woche perfekt für Ausflüge in die Natur", sagt Ortner. Auf der "Sonnseite" der Berge wird dann auch der Schnee vergeblich um das Überleben kämpfen. In 1500 Metern Seehöhe steigen die Temperaturen auf mehr als zehn Grad an. "Das wird sehr flott gehen. Auf der Schattseite wird er sich aber durch die trockene Luft noch eine Zeit lang gut halten können", sagt Ortner.

Niederschlag in jeglicher Form ist auch im noch unsicheren Blick in die Wetterkarten der nächsten Woche kein Thema. Bleibt also nur noch abzuwarten, mit welcher Gemütslage der April in den Ostermontag startet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema