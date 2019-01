Freistadt ist die "schlauste Gemeinde" im Bezirk

FREISTADT. 2000 Besucher bei der Premiere der von den OÖNachrichten präsentierten Quiz-Show in der Messehalle.

Kandidaten auf der Couch: Die Freistädter Messehalle wurde Montagabend zur Show-Arena. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die schlauste Gemeinde ist ... Dann machten die Moderatoren eine Pause und verkündeten in die atemlose Stille hinein: Freistadt! Da lag sich das Kandidatenteam der Bezirksstadt in den Armen, und Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer ließ auf der Bühne den Sektkorken knallen.

Es war das Finale der von den OÖN präsentierten Quiz-Show "Schlauste Gemeinde", die Dienstagabend in der Messehalle vor 2000 Besuchern Premiere feierte. Produzent Manfred Pucher und sein Sohn Jan haben das neue Format entwickelt. Der Bezirk Freistadt machte den Anfang. Freistadt, Pregarten, Tragwein, Unterweitersdorf, Gutau, Grünbach, Hirschbach, Sandl, St. Oswald und Tragwein kämpften um den Sieg. Arabella Kiesbauer und Alfons Haider moderierten: Haider war kurzfristig für den erkrankten Armin Assinger eingesprungen.

Das Publikum spielte mit

Als Spielleiter amüsierte der Linzer Comedian Wolf Gruber mit Kabarett-Unterhaltung, auch ein Musikprogramm war geboten. In vier Talk-Runden gaben Kiesbauer und Haider mit viel Esprit den Bürgermeistern und ihren drei Assistenten (Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Vereinsleben, Sport) die Stichworte. So konnte die Region ihre touristischen Schätze und wirtschaftliche Stärke präsentieren. Eingestreut waren die Quiz-Fragen. Die Rate-Teams mussten regionales und Allgemeinwissen beweisen und konnten auf "Beihilfe" ihrer mitgereisten Gemeindebürger bauen, die ihr Votum für eine der jeweils vier möglichen Antworten durch Hochheben farbiger Kärtchen beisteuerten.

Freistadts Bürgermeisterin war gut vorbereitet: "Ich weiß sogar, wer 1525 der Ortschef unserer Stadt war!" Auch ihr Hirschbacher Amtskollege Wolfgang Schartmüller hatte sich "alle Grunddaten der Gemeinden" eingeprägt, und die Allgemeinbildung bringe er "noch aus der Volksschulzeit mit". Beide waren sich einig: Zum Sieg braucht man auch Glück.

Das Publikum war begeistert: "So eine originelle Show gab es bei uns noch nie", sagte Herbert Neumeister aus Tragwein. "Für die Landgemeinden ist das eine Gelegenheit, ins Rampenlicht zu treten", meinte Rudolf Fischerlehner, Ex-Bürgermeister von Hagenberg. "Die Quiz-Fragen waren echt lässig, außerdem war es interessant, zu erfahren, was unsere Unternehmen alles leisten", sagte Konrad Hofer aus Unterweitersdorf. In den kommenden Monaten wird Pucher sein neues Format in allen Bezirken Oberösterreichs vorstellen ("sicher mit dem Armin"), im Dezember folgt das Landesfinale in Linz, dann die Sequels in den anderen Bundesländern. Ende 2022 geht es voraussichtlich um den Bundessieg.

Hätten Sie die Quiz-Fragen gewusst?

