Studierende aus 65 Ländern lernen an der FH Wels

Sie absolvieren nicht bloß englischsprachige Kurse, sondern nehmen auch an deutschsprachigen Studiengängen teil.

Von dem Miteinander profitieren beide, sowohl österreichische als auch ausländische Studierende. "Österreichische Studierende knüpfen bereits während des Studiums ein internationales fachspezifisches Netzwerk und erweitern ihre sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen", davon ist man an der FH Wels überzeugt. Die Studierenden aus fremden Ländern wiederum würden nicht nur vom Erleben der fremden Kultur profitieren. Sie könnten auch eine neue berufliche Heimat finden.

So wie Patricio Cantú aus Monterrey in Mexiko. Der Absolvent des internationalen Studiengangs "Innovation and Product Management" blieb nach Abschluss seines Studiums in Oberösterreich und arbeitet mittlerweile als Projektmanager bei Recom in Gmunden. "Während meines Studiums habe ich Land und Leute besser kennengelernt und durch mein Praktikum und die Abschlussarbeit bei Recom auch erste Einblicke ins Berufsleben gewonnen. Das Jobangebot deckte genau meine Hauptinteressen ab, daher entschloss ich mich auch, hierzubleiben."

