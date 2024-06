"Sustainable Solutions": Positive Zwischenbilanz nach dem ersten Jahr

In Gruppen bearbeiten die Studierenden ab dem ersten Semester Projekte für Kooperationspartner.

Die Probleme, vor denen wir im Hinblick auf Klimakrise und Umstellung auf nachhaltige Wirtschaftsmodelle stehen, werden immer komplexer: Es gilt, Ökologie, Ökonomie, Technik und soziale Anforderungen miteinander zu vereinen. Dafür braucht es in Unternehmen Allrounder, die bei Produkt- und Prozessentwicklung alle Ansprüche im Auge behalten und im besten Fall unter einen Hut bringen. Genau diese Fachkräfte bildet seit vergangenem Herbst die FH Oberösterreich am Campus Wels aus: In "Sustainable