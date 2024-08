Fahndung in Linz: Zwei Tschechen nach Flucht gefasst

Die 36 und 39 Jahre alten Tschechen sollen bei einem Einbruchsdiebstahl in der Industriezeile erwischt worden sein und versucht haben, zu Fuß und mit dem Fahrrad zu flüchten. Per Polizeihubschrauber wurde nach dem Duo gesucht - schließlich klickten die Handschellen. Die beiden befinden sich mittlerweile im Polizeianhaltezentrum, teilte die Exekutive am Abend mit. Näheres war vorerst nicht bekannt.

