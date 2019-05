Explosion im Linzer Chemiepark

Eine Verpuffung in einem Produktionsgebäude der Firma Patheon Austria hat in der Früh einen Einsatz der Berufsfeuerwehr Linz, der Feuerwehr des Chemieparks und des Roten Kreuzes ausgelöst. In der Pilotanlage ist aus bisher ungeklärter Ursache aus einem Filterapparat ein Zwischenprodukt zur pharmazeutischen Wirkstofferzeugung ausgetreten. Ein Feuerwehrmann wurde mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus eingeliefert. Fünf weitere Personen wurden zur Abklärung ins Spital gebracht.

