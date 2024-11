Erstes Raserauto aus Oberösterreich wird heute versteigert

Der VW Passat soll als erstes Raser-Auto in Oberösterreich versteigert werden.

Es ist das erste Mal seit Inkrafttreten der Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) am 1. März dieses Jahres, dass in Oberösterreich ein Raser-Auto endgültig abgenommen wurde und nun versteigert wird. Mit der Novelle kann bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 80 km/h im Ortsgebiet und 90 km/h außerorts das Auto beschlagnahmt und in weiterer Folge eben auch versteigert werden.

Seit Anfang November kann man beim Auktionshaus Dorotheum online auf das Auto bieten. Die Online-Auktion endet heute um 13 Uhr, bis dahin haben Interessenten noch Zeit ein Gebot abzugeben. Momentan (Stand 7:50 Uhr) liegt das Höchstgebot bei 2000 Euro.

Die Auktion findet man online. Bild: Screenshot

