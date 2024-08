98 km/h zu schnell: Behörde will erstes Raser-Auto in Oberösterreich versteigern

Der VW Passat soll als erstes Raser-Auto in Oberösterreich versteigert werden.

Fast 200 km/h zeigte das Lasermessgerät der Autobahnpolizei Haid am vergangenen Sonntag an, als der 17-jährige Lenker aus Salzburg mit seinem Wagen auf der Westautobahn vorbeiraste. Wie berichtet, musste der Teenager seinen Probeführerschein noch an Ort und Stelle abgeben, auch sein VW Passat wurde vorläufig beschlagnahmt.