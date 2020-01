Erstes "Beraterprojekt" für vier Steyrer Studentinnen

"Sie haben das extrem gut gemacht", sagt Susanne Leitner-Hanetseder, Professorin an der Fachhochschule Oberösterreich, über vier ihrer Studentinnen. Mallina Schnallinger, Blanca Störmann, Lisa Plakolb und Katharina Zeh haben im fünften Semester ihres Bachelorstudiums Controlling, Rechnungwesen und Finanzmanagement am FH-Campus Steyr eine Anwendung für einen großen Lebensmittelkonzern mit Sitz in Oberösterreich entwickelt, die eine erste rasche Bewertung von Liegenschaften und Gebäuden möglich macht. "Das Besondere für das Unternehmen ist, selbst so ein Tool zu besitzen und mit geringem Aufwand den Wert seiner Immobilien bestimmen zu können, ohne einen externen Gutachter beauftragen zu müssen", sagt Leitner-Hanetseder.

Mit Rat und Tat unterstützt

Zunächst sei für die vier Studierenden viel Recherche- und Abstimmungsarbeit mit dem Auftraggeber notwendig gewesen. Die konkrete Berechnung erfolgte dann anhand von zahlreichen Datensätzen, darunter Geschäftszahlen und Mietpreise, für zwei Verkaufsfilialen in Straßwalchen und Salzburg. "Das Tool ist so aufbereitet, dass mit wenigen Eingaben eine Bewertung erstellt werden kann. Dabei ist uns das Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite gestanden", so die FH-Professorin.

Die Studierenden hätten die gelernte Theorie sehr gut in die Praxis umgesetzt, auch zur Zufriedenheit des Auftraggebers, der das Modell weiterentwickeln wird. Leitner-Hanetseder: "Eigentlich war das ein perfektes Beratungsprojekt."