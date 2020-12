Ein Test, dem noch die Massen fehlen

Niemand geht gern mit der Masse. Vielleicht ist es so zu erklären, dass sich am Linzer Froschberg nur die Wolken stauen. Oder damit, dass aller Anfang eben schwer ist. Die Massen, die der LASK im vergangenen Jahr hier versammelt hat, fehlen an diesem Freitagvormittag vor der Tips-Arena jedenfalls.

Bereit für die Tausenden Antigen-Schnelltests, die im Inneren der Halle vorbereitet sind, scheinen nur die zahlreichen freiwilligen Helfer. Einige Stunden zuvor, sagt eine Mitarbeiterin des Ordnungsdienstes, sei der Andrang schon einmal größer gewesen. Seitdem tröpfle es dahin.

20 solcher Teststraßen gibt es noch bis einschließlich Montag in der Linzer Tips Arena. Bild: Volker Weihbold

Dabei dauert das Prozedere nicht länger als die Halbzeitpause eines Fußballspiels. Vorausgesetzt, die Anmeldung hat funktioniert und die Buchungsbestätigung den Weg in die Jackentasche gefunden. Dann sind es nur noch zwei wichtige Dinge, die nicht vergessen werden sollten, um auf einer der 20 Teststraßen in der Tips-Arena zu beschleunigen: ein Ausweis und der Mund-Nasen-Schutz.

Nur eine Momentaufnahme

In einem ausgeklügelten Leitsystem gelangen die Menschen in die Halle. Stau gibt es hier auch nicht, wenn der Feierabendverkehr einsetzt. Zu sehr wurde darauf geachtet, dass sich niemand in die Quere kommt.

Der Andrang hielt sich Freitagvormittag in Grenzen. Bild: Volker Weihbold

Nicht einmal 90 Sekunden vergehen bis zur Abbiegespur in Teststraße vier. "Ausweis und Laufzettel, bitte!" Die Freundlichkeit des Personals ist nur zu hören, die Gesichter sind hinter FFP2-Masken oder Plexiglasvisieren verborgen.

Hinter einem Sichtschutz steht dann der heiße Stuhl. Dass der gar nicht so heiß ist, macht Ärztin Michaela, die in blauem Schutzanzug den Abstrich vornehmen wird, schnell klar: "Es dauert nicht lange, keine Angst."

Dann taucht der lange Abstrichtupfer vor den Augen auf, verschwindet im Nasenloch und berührt den Rachen. Tränen fließen. Nicht vor Freude, aber auch nicht vor Schmerz. Definitiv nicht das schlimmste Erlebnis, das Menschen in einer Sporthalle je erleben mussten. "Sehr tapfer, das war’s schon wieder", sagt Michaela. Sie und ihr Kollege Dietmar haben sich freiwillig als Testpersonal gemeldet. "Weil wir etwas tun wollen, um die Infektionen einzugrenzen", sagt er.

Das Testergebnis wird noch vor Ort ausgewertet. Bild: Volker Weihbold

Ein beruhigendes Gefühl

Nicht einmal zehn Minuten sind vergangen, bis das Leitsystem den Weg nach draußen weist. Jetzt heißt es warten. Genau 16 Minuten und 57 Sekunden dauert es, bis sich das Handy in der Hosentasche meldet. Der Inhalt der SMS ist positiv, weil das Testergebnis negativ ist: "Es sind für Sie keine weiteren Schritte notwendig. Freundliche Grüße, Stadt Linz" steht dort geschrieben.

Es ist nur eine Momentaufnahme. Schon in den 16 Minuten und 57 Sekunden hätte sich alles verändern können. Beim Warten an der Bushaltestelle oder bei der Fahrt zurück in die Arbeit.

Weitere Schritte sind tatsächlich nicht notwendig, nur die bereits gewohnten müssen noch einmal perfektioniert werden: Abstand halten, Maske tragen, Hände desinfizieren. Auch wenn mit dem Ergebnis in der Hosentasche kurz alles wieder ganz normal scheint. Das Gefühl ist beruhigend. Ein Gefühl, das in diesen unruhigen Zeiten vielen Menschen gut tun würde.

„Kommen Sie auch ohne Anmeldung“

Eine Anmeldung zu den Massentests ist weiterhin möglich, aber nicht mehr erforderlich. Weil die Auslastung der Teststraßen in Oberösterreich gestern zwar nicht überall, aber vielerorts deutlich unter den Erwartungen blieb. 55.857 Oberösterreicher ließen sich bis Freitagmittag testen– bei 169 von ihnen war das Ergebnis positiv.

191.000 Anmeldungen wurden bis zu diesem Zeitpunkt registriert – das entspricht rund 15 Prozent der Bevölkerung. „Der Test tut nicht weh und er dauert nicht lange. Aber er ist ein riesiger Beitrag in Richtung halbwegs vertrautes Weihnachten. Sie können auch ohne Anmeldung kommen“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) warb für die Tests: „Wir brauchen mehr Teilnehmer. Jeder Fall, den wir identifizieren, ist wichtig, weil wir dann andere Menschen nicht mehr gefährden“, sagte er. Es gelte, weitere Ansteckungscluster zu verhindern. Gemeinsam mit den Spitzen von Militär, Samariterbund, Rotem Kreuz, Feuerwehr, Gemeindebund sowie Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) appellierten Stelzer und Luger an die Bevölkerung, die Chance für einen kostenlosen Antigentest noch bis zum Montag in einer der 152 Teststationen in Oberösterreich zu nutzen. Entscheidend für die Eindämmung des Virus sei aber weiterhin vorrangig das Verhalten der Menschen. (geg)

Umfrage

Erst die Lehrer, dann die Polizisten und jetzt die breite Masse. Am Freitag begannen in Oberösterreich die Massentests. Auch in der Linzer Tips-Arena wurden Teststraßen eingerichtet. Wie erlebten Sie die Schnelltestungen auf Covid-19?

„Ich will endlich Gewissheit haben. Es könnte ja sein, dass ich das Coronavirus schon habe, nur einfach keine Symptome aufweise. Sollte das so sein, dann will ich meine Familie und meine Verwandten nicht anstecken. Ich finde, es ist unsere Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber, dass wir die Möglichkeit der Tests nutzen und alle überprüfen lassen.“

Gerhard Harga, Pensionist

„Wir arbeiten seit Mittwoch letzter Woche daran, den Teststandort Tips-Arena aufzubauen. Wir mussten bei null beginnen, das Leitsystem musste aufgebaut, die medizinische Ausstattung an die Teststraßen verteilt und mehr als 60 Laptops verkabelt und mit dem Internet verbunden werden.“

Hans-Peter Perlinger, Standortleiter Tips-Arena, Magistrat Linz

„Ich möchte auf meine Gesundheit achten und meine Mitmenschen nicht unnötig in Gefahr bringen. Ich bin aktuell auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle, wenn eine Firma meine Bewerbung also annimmt, mich zu einem Gespräch einlädt und einen negativen Covid-Test vorgelegt haben möchte, dann will ich auch einen vorweisen können.“

Mohebulluh Myazi, aus Linz

„Die größte Herausforderung war, in kurzer Zeit genug Personal aufzutreiben. Alleine in Linz Stadt und Linz-Land haben wir 370 Mitarbeiter im Einsatz. Nachdem das alles ausgebildete Rettungssanitäter sind, mussten wir zusätzlich darauf achten, dass der Rettungsdienst und unsere anderen Dienste nicht zusammenbrechen.“

Florian Wagenhofer, Rotes Kreuz Linz

