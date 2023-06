Eferding: Betrunkener Bursch attackierte Freund (14) mit Taschenmesser

Die beiden Burschen waren gegen 17:45 Uhr in einem Park in Eferding in Streit geraten. Dabei zückte der Ältere ein Taschenmesser und fügte dem 14-Jährigen leichte Schnittverletzungen zu. Das Opfer rannte darauf mit einem gleichaltrigen Jugendlichen davon. Sie trafen schließlich auf Passanten, die die Rettung verständigten. Der verletzte 14-Jährige wurde vom Notarzt versorgt und von der Rettung in das Klinikum nach Wels gebracht.

Der 16-Jährige wurde unweit des Tatorts aufgefunden. Er war aufgrund seiner starken Alkoholisierung gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen, worauf Bewohner eines Mehrparteienhauses die Rettung verständigten. Der Täter wurde von der Rettung mit Verdacht auf Alkoholvergiftung ebenfalls in das Klinikum Wels gebracht.

