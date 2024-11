Doppelmörder in Arnreit tot aufgefunden

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Wie mittlerweile bestätigt wurde, haben Beamte der Schnellen Interventionsgruppe Oberösterreich (SIG) den Mann Samstagmittag in einem Waldstück in der Gemeinde Arnreit (Bezirk Rohrbach) tot aufgefunden. In der Ortschaft Katzenbach herrscht aktuell großes Polizeiaufkommen. Bei einer Pressekonferenz um 15 Uhr will die Polizei nähere Informationen bekannt geben (nachrichten.at berichtet im Livestream).

Lokalisierung: Ortschaft Katzenbach in der Gemeinde Arnreit:

Erleichterung in der Umgebung

"Die Ungewissheit der vergangenen Tage hat ein Ende. Das Aufatmen in der Region ist groß, die Erleichterung ist zu spüren", berichtet Mühlviertel-Redakteur Thomas Fellhofer, der sich in der Nähe des Fundorts befindet. Anrainer seien froh, dass die Ausnahmesituation der vergangenen Tage ein Ende hat: "Die Angst war schon da. Ich bin mit der Holzarbeit eine Woche hinten, weil ich nicht in den Wald gegangen bin", schildert ein Bewohner aus der Gegend: "Wir haben die ganze Nacht rund ums Haus das Licht brennen gehabt."

Am Freitag war das Auto des Jägers aus Altenfelden in einem Wald in der Ortschaft Partenreit - unweit des ersten Tatorts in Fraunschlag - gefunden worden. Die Polizei riegelte das Waldstück ab und durchsuchte es die ganze Nacht lang. Mit Hunden, Wärmebildkameras, Drohnen und auch aus dem Hubschrauber wurde nach dem Flüchtigen Ausschau gehalten. Die Einsatzkräfte vermuteten, dass sich der Gesuchte nach wie vor in dem Gebiet aufhielt.

Der Altenfeldner Roland D., den Ermittler als "fanatischen Jäger" beschreiben, soll am Montag den Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau und einen Jagdleiter aus Arnreit erschossen haben, Auslöser waren nach aktuellem Ermittlungsstand jagdrechtliche Streitigkeiten.

