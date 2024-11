Nächtliche Suche ohne Erfolg: Weiterhin keine Spur zu Roland Drexler

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde Freitagvormittag das Auto des mutmaßlichen Doppelmörders Roland Drexler (56) in einem Wald unweit des zweiten Tatorts gefunden. Die Polizei riegelte das Waldstück ab und durchsuchte es die ganze Nacht lang. Mit Hunden, Wärmebildkameras, Drohnen und auch aus dem Hubschrauber wurde nach dem Flüchtigen Ausschau gehalten. Auch leer stehende Gebäude, die dem Verdächtigen als Versteck dienen könnten, wurden durchsucht - ohne Erfolg. Von Drexler fehlt weiterhin jede Spur. 250 Einsatzkräfte waren in der Nacht im Bezirk Rohrbach unterwegs.

Seitdem läuft eine Alarmfahndung, mehr als 200 Hinweise sind bisher bei der Polizei eingelangt. Offen ist, wie lange das Auto schon in dem Wald steht. Die Gegend sei laut Polizei bereits durchsucht worden, deshalb gehe man davon aus, dass der Wagen seit kurzem am Fundort stehe. Dies würde bedeuten, dass Drexler lebt und sich in der Nähe aufhält. Die Polizei warnt vor dem Mann – er dürfte bewaffnet sein und gilt als gefährlich.

Wie berichtet, soll Roland Drexler am Montag wegen Jagdstreitigkeiten zwei Männer getötet haben.

