Die Tiere im Zoo Schmiding brauchen jetzt Hilfe

Seit 16. März ist der Zoo mittlerweile geschlossen. "Die Erdmännchen halten Ausschau nach Besuchern, und auch die Giraffen freuen sich über jede Unterhaltung durch die Tierpfleger", sagt Daniela Artmann vom Zoo Schmiding.

Zu 97 Prozent finanziert sich der Zoo über Eintritte und zu drei Prozent über Patenschaften. Die Einnahmen sind aber seit der Schließung fast komplett weggebrochen. Daher bittet der Zoo Schmiding Tierfreunde, Patenschaften abzuschließen, um die Tiere zu unterstützen. Die Patenschaften beginnen ab zwei Euro für Private und reichen bis zu 600 Euro für Firmen. "Diese Spenden sind sehr wichtig, um uns über diese schwierige Situation hinwegzuhelfen", sagt Artmann. Nach der Krise plant der Zoo eine große Dankestafel mit den Namen der Spender.

Für ein "Überleben in der Corona-Krise" hat der Zoo Schmiding ein Online-Spendenportal eingerichtet: patenschaften.zooschmiding.at – Direktspenden sind per Überweisung an AT33 20320 321 0053 3087 (IBAN) möglich.

Digitaler Zoo-Besuch

Seit kurzem gibt es übrigens die Möglichkeit, die Tiere digital zu besuchen. "Unterwegs im Zoo mit Beatrice" nennt sich das neue Format. Beatrice, Spross der Betreiberfamilie Artmann und ein junges Mitglied des Schmidinger Zoopädagogikteams, besucht mit ihrer Handykamera verschiedene Tiere im Zoo. Es entstehen kurze Videos, die, versehen mit einigen spannenden Hintergrundinfos, auf der Zoo-Homepage www.zooschmiding.at, auf Facebook, Instagram und " target="_blank" rel="noopener">Youtube zu sehen sind. In der ersten Folge kann man zum Beispiel die Fütterung der Pelikane beobachten, in Folge zwei geht es zu den vom Aussterben bedrohten Säbelantilopen. "Wir möchten mit diesen Videos einigen Menschen in dieser schwierigen Zeit eine Freude bereiten", sagt Beatrice.