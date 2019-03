Diakoniewerk kündigt Kürzungen in seinen Werkstätten an

LINZ / GALLNEUKIRCHEN. Betreuungsschlüssel soll sinken, Öffnungszeiten verringert werden – Grund seien weniger Mittel im Bereich der Behindertenarbeit.

Das Diakoniewerk führt 20 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Insgesamt 20 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen betreibt das Diakoniewerk Oberösterreich, 638 Klienten finden dort Arbeit. Für ihre Familien bedeutet dies, ihre Lieben gut betreut zu wissen.

Daher dürfte jenes Schreiben, dass das Diakoniewerk kürzlich an Angehörige und gesetzliche Vertreter geschickt hat, wohl einigen Empfängern Sorge bereitet haben: Darin kündigt der Verein an, dass es zu Verminderungen der Betreuungszeiten kommen werde. Grund seien die Budgetkürzungen des Landes im Bereich der Arbeit für Menschen mit Behinderungen.

Weniger Gesamtbudget

Zwei Schritte seien geplant, sagt Gerhard Breitenberger, Geschäftsführer des Diakoniewerks Oberösterreich: "Zum einen wird es zu einer Ausdünnung des Personalschlüssels kommen. Derzeit betreut ein Mitarbeiter im Schnitt sechs Klienten." Wie viele Mitarbeiter wegfallen, stehe noch nicht fest: "Es dürfte aber etwa einer pro Werkstatt sein."

Die zweite Maßnahme sei eine Reduzierung der Öffnungszeiten. Davon betroffen seien jene 57 Klienten, die mehr als 39 Stunden betreut werden. Die maximale Betreuungszeit beträgt 42,5 Stunden. "Es werden für einen Klienten also höchstens dreieinhalb Stunden wegfallen", erklärt Breitenberger.

Seit 2010 sei das Gesamtbudget der Sozialbetriebe des Landes um rund 38 Millionen Euro gesunken, kritisiert Gernot Koren, Sprecher der Interessensvertretungen Sozialunternehmen. Bis 2023 dürften es 52 Millionen Euro im psychosozialen und Behindertenbereich sein. Davon ist eben auch das Diakoniewerk betroffen. Bisher sei es gelungen, die Kürzungen etwa durch Einsparungen bei Sachkosten zu stemmen, nun müsse man Personal sparen, sagt Breitenberger: "Wir werden aber versuchen, niemanden zu kündigen, sondern das über natürliche Fluktuation wie Pensionierungen zu regeln."

Plan zur Kostendämpfung

Das Sozialressort von Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) begründet die Einsparungen im Bereich der Werkstätten damit, dass zwischen dem Land und den jeweiligen Einrichtungen ein über mehrere Jahre laufender Kostendämpfungsplan vereinbart wurde. Dieser, Projekt 2021+ genannt, beinhalte, dass mehr Klienten in integrativen Betrieben statt in Werkstätten beschäftigt werden sollen. Dabei gehe es auch darum, Menschen mit Behinderungen ein möglichst normales Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Bis 2023 soll dies 30 Prozent der Betreuungsstunden umfassen. Dadurch würde sich ein Einsparungseffekt in den Werkstätten ergeben. Das Projekt werde aber laufend evaluiert, ob das Ziel auch tatsächlich erreichbar sei. Zudem würde das Sozialressort die Betriebe unterstützen.

VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer weist darauf hin, dass das Budget des Sozialressorts 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent, also 24 Millionen Euro, steige: "Diese Zahlen wurden zwischen Landesrätin Gerstorfer und Finanzreferent Thomas Stelzer verhandelt und schriftlich vereinbart." Die Landesrätin habe ihre Zustimmung gegeben.

Zweifel an Spareffekt

Diakoniewerk-Chef Breitenberger bezweifelt, dass durch das Projekt 2021+ der erhoffte Spareffekt eintritt: "Wir bemühen uns sehr, Klienten in Wirtschaftsbetriebe zu bringen, können die Unternehmen aber nicht zwingen." Daher gebe es keine Garantie, dass es gelinge, die Vorgaben zu erfüllen: "Ich sehe derzeit jedenfalls nicht, dass wir in Zukunft weniger Plätze in unseren Werkstätten benötigen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema