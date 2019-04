Der Westring versetzt Berge

LINZ. Sprengungen und Baggerarbeiten: Die Urfahrwände müssen um bis zu zehn Meter verlegt werden.

Die Urfahrwände müssen um bis zu zehn Meter zurückverlegen werden. Bild: Weihbold

Seit einigen Tagen ist die Baustelle für den Linzer Westring (A26) zum ersten Mal für die Autofahrer richtig spürbar geworden. Das Nadelöhr – die Verengung der Rohrbacher Straße (B127) von zwei auf eine Fahrspur – wurde um etwa 700 Meter Richtung Puchenau verlegt.

Gemeinsam mit dieser Verlegung hat sich auch der Stau verschoben. Viele Pendler berichten den OÖNachrichten, dass sich die Verkehrssituation auf der ohnehin stark belasteten B127 durch die Bauarbeiten weiter verschlimmert habe. Seit der Verlegung komme es auch an Freitagen zu massiven Verzögerungen bei Fahrten nach Linz, das sei früher nicht der Fall gewesen. Aus Sicht der Asfinag lässt sich dieser Eindruck aber nicht bestätigen: "Bei den Pendlern entsteht der subjektive Eindruck, dass sie länger im Stau stehen, weil sie früher als gewohnt zum Stehen kommen", sagt Projektleiter Franz Sempelmann. In Wirklichkeit seien die Wartezeiten aber "annähernd dieselben geblieben". Sogar einen Vorteil der Verlegung erkennt die Asfinag. "Die Verkehrssituation in der Rudolfstraße hat sich entspannt", sagt Sempelmann.

Wie man einen Berg "abhobelt"

Die Asfinag braucht den Platz, der durch die Verlegung der Engstelle entstanden ist, dringend. Bis Ende des Jahres werden hier wortwörtlich Berge versetzt.

Auf einer Länge von mehreren Hundert Metern werden die bis zu 30 Meter hohen Urfahrwände um bis zu zehn Meter zurückverlegt. Eine logistische Mammutaufgabe. An die 22.000 Kubikmeter Gestein und Erdreich werden ab Ende April regelrecht von den Hängen abgehobelt.

Mit sogenannten Lockerungssprengungen wird das Gestein so weit gelöst, dass es danach mit großen Baumaschinen abgetragen werden kann. Die Sprengungen folgen einem festen Zeitplan, jeden Dienstag und Donnerstag wird jeweils um 10.15 Uhr gesprengt.

Sperren aus Sicherheitsgründen

Vor und während der Sprengungen wird die B127 aus Sicherheitsgründen für zehn bis 15 Minuten gesperrt. Etwa 1750 Lkw-Fahrten werden notwendig sein, um das anfallende Material abzutransportieren. Auf den Verkehr wird das wegen der langen Bauzeit aber kaum eine spürbare Auswirkung haben. Maximal 15 zusätzliche Lkw-Fahrten pro Tag werden durch den Abtransport auf der B127 anfallen, verspricht die Asfinag.

Die begradigten Felswände werden im Anschluss mit Spritzbeton und Ankern abgesichert. Später werden sie mit großen Steinmauern zusätzlich abgestützt und ansehnlicher gemacht.

Auch auf der Linzer Seite der Donau werden die Auswirkungen der Großbaustelle auf der Eferdinger Straße (B129) bald deutlich spürbarer werden. Bereits jetzt gilt dort im Baustellenbereich eine Tempo-30-Beschränkung, etwa Mitte Mai wird die Fahrbahn der Bundesstraße um einige Meter in Richtung des Hanges verlegt. Auch hier braucht die Asfinag den Platz für die Baumaschinen. Auch auf der Linzer Seite wird es zu Sprengarbeiten am Hang kommen. Auch hier gilt: Vor und während der Sprengarbeiten wird der Verkehr auf der Bundesstraße für einige Minuten komplett zum Erliegen kommen. Langweilig wird es im Donautal in den kommenden Monaten jedenfalls nicht.

