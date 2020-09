Der LASK darf auf der Gugl vor 6400 Gästen kicken

In drei Tagen rollt endlich wieder der Fußball in der Bundesliga. Der LASK startet im Linzer Stadion am Freitag gegen die Wiener Austria. 20.000 Zuschauern würde das Oval auf der Gugl Platz bieten. Allerdings gilt in Corona-Zeiten nach wie vor die Lockerungsverordnung, die seit 1. September ein Maximum von 10.000 Gästen bei Outdoor-Veranstaltungen vorschreibt. So viele Besucher werden am Freitag aber nicht zugelassen sein.

Auf bis zu 6400 Fans haben sich der Verein und der Linzer Magistrat als Veranstaltungsbehörde geeinigt. Denn wegen Corona sind nur Sitzplätze zugelassen. Nach dem Schachbrettmuster muss neben, vor und hinter einem besetzten Sitzplatz immer einer frei bleiben. Weil es am Wochenende bei einem Testspiel des LASK gegen Regensburg vor 350 Zusehern keine Probleme gegeben habe, habe sich die Behörde mit dem LASK nun auf dieses Sicherheitskonzept verständigt, sagt die Linzer Magistratsdirektorin Ulrike Huemer. Der LASK selbst rechne mit bis zu 5000 Gästen, Auswärtsfans sind nicht zugelassen. Die wichtigsten Regeln: Im Stadion gilt Maskenpflicht, der Mund-Nasen-Schutz darf erst auf dem zugewiesenen Sitzplatz abgenommen werden. Jedes Ticket bzw. jeder Sitzplatz ist personalisiert, also einem bestimmten Fan zugeordnet. Ohne Eintrittskarte samt Ausweis mit Namensgleichheit gibt es keinen Eintritt.

Der Verein empfiehlt, sich die Karte im Vorverkauf zu sichern. Es werde zwar Tickets an der Abendkassa geben. "Wir raten aber nach Möglichkeit davon ab, weil alleine das Ausfüllen der Formulare viel Zeit benötigt", sagt LASK-Geschäftsführer Andreas Protil. An den Gastrostationen wird es wegen der Abstandsregeln ein Einbahnsystem geben. Zudem dürfen Speisen und Getränke nur am Sitzplatz konsumiert werden.

Ampel hat noch keinen Einfluss

Keinen Einfluss auf Veranstaltungen in Linz habe derzeit die Corona-Ampel des Bundes, die für die Landeshauptstadt bekanntlich die Warnstufe Gelb anzeigt. "Es fehlen die rechtlichen Grundlagen, um aufgrund der Ampel Maßnahmen für Veranstaltungen verschärfen zu können", sagt Huemer. Diese könnten im Oktober in Kraft treten. Möglicherweise erlässt das Gesundheitsministerium noch diese Woche weitere Verschärfungen bei der Maskenpflicht – diese sollen aber nur für den Handel bzw. die Gastronomie gelten.

