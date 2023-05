Der Frühsommer ist da! So schön wird das Pfingstwochenende

Am Donaustrand in Alt-Urfahr lassen sich Sonnenhungrige schon jetzt die Sonne auf den Bauch scheinen.

Lange haben wir auf ihn gewartet, nun ist er endlich da: Der Frühsommer stattet Oberösterreich am Pfingstwochenende einen längeren Besuch ab. Er bleibt alle drei freien Tage lang – und sogar darüber hinaus. Mit im Gepäck hat er vielerorts ungetrübten Sonnenschein, angenehm warme Temperaturen und ein leichtes Lüftchen.

Stabiles Hochdruckwetter

"Jetzt kommt endlich das Wetter, das wir uns so lange gewünscht haben", sagt Josef Haselhofer, Meteorologe bei Geosphere Austria (ehemals ZAMG), mit Blick auf die Prognose für die kommenden Tage. Ganz Mitteleuropa befinde sich derzeit in einem stabilen Hochdruckbereich. Das bedeutet: Viel Sonne, 20 bis 24 Grad am Nachmittag und nur vereinzelte Wölkchen auf einem strahlend blauen Himmel – kurz: "Wirklich bestes Wetter für alle Aktivitäten im Freien".

Einzig der Sprung in Oberösterreichs größte Badeseen ist derzeit noch Hartgesottenen vorbehalten: Der Attersee und Traunsee sind mit zwölf Grad noch sehr frisch. Anders sieht es bei den kleineren Seen aus: Im Heratinger See bei Eggelsberg beispielsweise die Wassertemperaturen schon auf durchaus erträgliche 19 Grad gestiegen.

Geringe Gewittergefahr

Beste Bedingungen herrschen auch für Wanderer: Viele Hütten in Oberösterreich sind bereits geöffnet (eine Übersicht finden Sie hier) und die meisten Wege dorthin sind schneefrei – oder werden es bei bis zu 13 Grad in 1500 Metern Höhe bald werden. Dennoch gilt bei der Tourenplanung die Schneelage zu beachten: Über 1600 Metern liegen oft noch größere Mengen der weißen Pracht.

Auch die Gewittergefahr bleibt am langen Wochenende gering. Der Samstag sollte sehr beständig werden, Pfingstsonntag und -montag etwas labiler: Im südlichen Bergland seien lokale Regenschauer an den späteren Nachmittagen nicht ganz auszuschließen. Wer in den Bergen unterwegs ist und ganz sicher nicht nass werden will, dem empfiehlt Haselhofer einen frühen Start. "Bis zwei oder drei Uhr sollte es trocken bleiben", prognostiziert der Experte.

Die detaillierte Wetterprognose für Ihre Region finden Sie auf nachrichten.at/wetter

Drei Wochen Sonnenschein?

Ist der Sommer nun gekommen, um zu bleiben? "Wie sich das Wetter auf St. Urban verhält, ist es noch 20 Tage b'stellt", besagt eine alte Bauernregel für den Lostag am 25. Mai. Für Oberösterreich würde das bedeuten: Drei Wochen Sonnenschein. Tatsächlich ist die Urbanregel eine mit einer vergleichsweise hohen Trefferquote. Laut Haselhofer dürfen wir hoffen: "Für die nächsten zehn Tage schaut es derzeit tatsächlich recht stabil aus".

