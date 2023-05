Was Bauernregeln über einen nassen Mai verraten

Die gute – und wissenschaftlich gesicherte – Nachricht zu Beginn: Das Wochenende wird schön. Spätestens am Sonntag sollte sich sogar ein Sommertag, also ein Tag mit zumindest 25 Grad, ausgehen. Das wäre dann, nach dem 5. Mai in Weyer, der zweite Sommertag in einem Mai, der in fast allen Belangen bisher in die Kategorie "Sauwetter" fällt. Fast, denn zumindest Wiesen und Böden sind heuer so satt wie selten.