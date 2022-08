Seit mehr als zwei Jahren galt Lisa Maria Kellermayrs Aufmerksamkeit in den sozialen Medien ausschließlich einem Thema: der Corona-Pandemie. Die Allgemeinmedizinerin, die sich mit ihrer Praxis in Seewalchen am Attersee niedergelassen hatte, warb offensiv für Maskenpflicht und Impfung, mahnte immer wieder vehement Rücksicht und Vorsicht ein.