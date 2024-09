Dauerregen: Das sind die aktuellen Pegelstände in Oberösterreich

"Der flächige Dauerregen in OÖ hält auch heute weiter an. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt in den südlichen Landesteilen sowie im unteren Mühlviertel. Die Wasserstände der oberösterreichischen Gewässer sind bereits stark angestiegen und werden weiter steigen. Lokale Überflutungen sind an den kleinen und mittleren Gewässern überall möglich" - so informiert der Hydrografische Dienst des Landes aktuell.

An den Donaupegeln in Mauthausen und Grein werden die Vorwarngrenzen gem. oö. Notfallplan-Donauhochwasser heute am Nachmittag überschritten. Die Wasserstände am Inn und der Donau in Oberösterreich werden im Tagesverlauf weiter stark ansteigen. Beim Pegel Linz wird eine Überschreitung der Vorwarngrenze für Sonntag in den frühen Morgenstunden vorhergesagt. Auch am Pegel Schärding/Inn wird heute Nachmittag die Vorwarngrenze erreicht. Ein weiterer Anstieg ist prognostiziert. Der Wasserstand der Enns hat die Vorwarngrenze beim Pegel Steyr/Ortskai überschritten und steigt noch weiter.

Stand: 8 Uhr

