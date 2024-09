Der Regen lässt nach, aber die Pegel steigen weiter

Die aktuellen Pegelstände finden Sie am Ende des Artikels

Hochwassergefahr: "Jetzt kommt es auf die Schneefallgrenze an"

Erwartet wird, dass die Wasserstände im Laufe des Samstagabends noch weiter ansteigen werden. Auch der Ausblick auf Sonntag verheißt nichts Gutes, denn in den Morgenstunden wird wieder mit zunehmendem Regen gerechnet. Der Hydrografische Dienst des Landes warnt vor lokalen Überflutungen, diese seien "überall möglich".

"Der intensive flächige Dauerregen in OÖ hält weiter an, ab Sonntag Mittag werden die Niederschläge wieder zunehmen", informiert der Hydrografische Dienst in seiner Aussendung am Samstagnachmittag. In den kleinen und mittleren Gewässern in Oberösterreich würden demnach bereits ein- bis zehnjährliche Hochwasser verzeichnet.

Konkret berichtete der Hydrografische Dienst über folgende Entwicklungen:

An der Donau von Achleiten bis Linz werden die Vorwarngrenzen Sonntagvormittag knapp erreicht.

Am Pegel Steyr (Ortskai)/Enns verzeichnen die Prognosen noch steigende Wasserstände (Stand: Samstagabend).

In Schärding (Inn) und Mauthausen (Donau) wurde die Grenze für Alarmstufe 0 (Vorwarnung) überschritten.

Die maximalen Pegelstände der Donau unterhalb der Ennsmündung in Mauthausen und Grein werden im

Laufe der Nacht zu Montag erwartet.

