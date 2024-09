Hochwassergefahr: "Jetzt kommt es auf die Schneefallgrenze an"

Feuerwehren im ganzen Land sind im Einsatz. Bereits vorab waren vorsorglich überregionale Einsatzstäbe eingerichtet, wurde das Geschehen genau beobachtet. In Schärding und Perg seien diese jetzt auch schon aktiviert, heißt es aus dem Landesfeuerwehrkommando. 100 Feuerwehren mit rund 1500 Kameraden standen am Samstag schon im Hilfseinsatz. In erster Linie hat es sich noch um verhältnismäßig kleine Einsätze gehandelt - Auspumpen von Kellern, Freimachen von Straßen, Sichern von Gebäuden. Aktuell hofft man in Oberösterreich aber, dass man einem großen Hochwasserereignis entkommt.

Dafür entscheidend sind die kommenden Stunden. "Derzeit werden an den kleinen und mittleren oö. Gewässern bereits 1- bis 5-jährliche Hochwässer verzeichnet. Die Wasserstände sind zum Teil bereits sehr hoch und werden im Tagesverlauf weiter ansteigen. Dort sind lokale Überflutungen überall möglich", heißt es seitens des Hydrographischen Dienstes des Landes. An den oberösterreichischen Hauptzubringern zur Donau - Inn, Traun, Enns - werde der Wasserstand in den kommenden Stunden noch weiter ansteigen. An der Donau von Achleiten bis Linz würden aus derzeitiger Sicht die Vorwarngrenzen morgen Vormittag knapp erreicht. An den Donaupegeln in Mauthausen und Grein würden die Vorwarngrenzen laut Notfallplan-Donauhochwasser Samstagnachmittag überschritten.

"Jetzt kommt es auf die Schneefallgrenze an", sagt Christian Wakolbinger vom Hydrographischen Dienst. Bei Einzugsgebieten von Flüssen unter einer Seehöhe von 1000 Metern seien die Auswirkungen der Niederschläge größer, weil er als Regen sofort übergehe in Bäche und Flüsse. Als Schnee ist das Wasser länger gebunden und lässt die Pegel nicht so schnell steigen.

Regenschwerpunkt am Samstag

"Kleinere Gewässer sind Samstagnachmittag und -abend sicher noch ein Thema", sagt Meteorologin Claudia Riedl von GeoSphere Austria. Im südlichen Bergland liege die Schneefallgrenze bei 1000 bis 1200 Metern - im Mühlviertel höher. "Dort regnet es schon verbreitet", sagt die Meteorologin. Und dieser Regen wird zumindest den Nachmittag anhalten. Der Regenschwerpunkt liege am heutigen Nachmittag und Abend, so Riedl. Im Laufe der Nacht sollten die Niederschläge allmählich nachlassen, bevor es am Sonntag in den Morgenstunden zu einer Verschnaufpause kommt - und die sollte mehrere Stunden anhalten.

Wenn der Regen wieder einsetzt, dann nicht mehr in dieser Intensität, so die Meteorologin. Bis Montag müsse man aber mit Niederschlägen rechnen. Und die Pegelstände würden weiter auf hohem Niveau bleiben.

Der Dienstag sollte dann ein Übergangstag werden - teilweise noch mit Regen, dazwischen kann sich aber auch schon die Sonne zeigen. Ab Mittwoch ist dann Wetterbesserung in Sicht. Dann sollten die Temperaturen auch wieder allmählich in den 20-Grad-Bereich klettern.

