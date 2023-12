Das große Schneeräumen: Straßenmeistereien im Dauereinsatz

Die Woche begann arktisch. An der Messstation in Gugu, einem Ortsteil der Mühlviertler Gemeinde Sandl, wurden minus 25 Grad gemessen. Mit den derart eisigen Temperaturen ist es vorerst aber wieder vorbei: "Die große Kälte ist gebrochen und es gelangt in den nächsten Tagen mildere Luft zu uns", sagt Meteorologin Claudia Riedl von GeoSphere Austria.

Wie für diese Jahreszeit üblich, können die Nächte frostig werden, tagsüber herrschen zarte Plusgrade. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird erneut eine klare Nacht erwartet: "Dann könnte es wieder minus zehn Grad oder weniger geben." Ergiebige Schneemengen wie am vergangenen Wochenende sehen die Prognosen für die kommende Woche nicht voraus. "Am Dienstag und am Mittwoch fällt ein wenig Regen und Schnee, viel wird dabei aber nicht zusammenkommen." Auf den Straßen heißt es aber trotzdem aufpassen, denn es kann glatt werden.

Bis zu 40 Straßen gesperrt

Damit es trotz der Schneemassen und der Glatteisgefahr nicht zum Verkehrskollaps kommt, stehen die Mitarbeiter der Straßenmeistereien seit Tagen im Dauereinsatz. "So viel Schnee kriegt man aus der Stadt nicht mehr hinaus", sagt Martin Stiedl, stellvertretender Leiter der für den Winterdienst zuständigen Magistratsabteilung. "Dass so viel Schnee in so kurzer Zeit in Linz gefallen ist, daran kann ich mich nicht erinnern." Mehr als 2250 Einsatzstunden haben seine Mitarbeiter seit Freitag geleistet. Oberösterreichweit waren die Winterdienst-Mitarbeiter mehr als 18.000 Stunden im Einsatz. Allein am vergangenen Wochenende wurden 5000 Tonnen Streusalz eingesetzt.

Zusätzliche Herausforderungen entstanden durch umgestürzte Bäume, die Stromleitungen beschädigten und zahlreiche Landesstraßen unpassierbar machten. Über das Wochenende waren zeitweise mehr als 40 Straßen gesperrt, gestern waren noch zwölf dieser Sperren aufrecht. "Trotz Glätte, Frost und immensem Schneefall hat das vergangene Wochenende gezeigt, wie flexibel und leistungsfähig unsere Straßenmeistereien in Extremsituationen sind", lobt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) den Einsatz der Mitarbeiter.

Aber auch viele Feuerwehren im Land waren und sind gefordert. Allein am vergangenen Samstag und Sonntag mussten rund 12.000 Helfer zu 1800 Einsätzen ausrücken, sagte Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer gestern bei einem Besuch bei den OÖN. An die 800 Wehren seien dafür alarmiert worden. Neben Fahrzeugbergungen galt es, verlegte Straßen und Wege wieder freizuräumen, etwa weil Äste durch die Schneelast abbrachen oder ganze Bäume Verkehrswege blockierten.

Dies stelle die Helfer vor große Herausforderungen. "Man muss nicht nur die Motorsäge beherrschen, sondern auch die weiteren Entwicklungen im Blick haben", sagt Mayer. Er blickt aber nicht nur zurück, sondern warnt auch vor den möglicherweise prekären Wetterverhältnissen der kommenden Tage: Bereits heute könnten die Straßen durch gefrierenden Regen glatt werden, appelliert er, zur Arbeit noch früher als sonst loszufahren oder überhaupt auf Öffis umzusteigen.

Angespannte Lawinensituation

Der erste schöne Tag nach einer Schlechtwetterperiode ist der gefährlichste: Der frisch gefallene Pulverschnee glitzert in der Sonne und Tourengeher wollen so schnell wie möglich auf ihm ins Tal gleiten. In Oberösterreich gab es gestern trotz angespannter Lawinensituation (zumindest über der Waldgrenze) glücklicherweise keine Vorkommnisse.

Aber auch in den kommenden Tagen ist die Lawinenwarnstufe (derzeit Stufe 3, also erhebliche Gefahr) zu beachten. Zwar beginnt sich der Schnee durch die milderen Temperaturen auf den Bergen zu setzen und die Gefahr geht zurück, eingeblasene steile Hänge und kammnahe Bereiche sind aber weiterhin mit großer Vorsicht zu genießen.

