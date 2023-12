"Wir haben sogar ein Lob bekommen, das hält sich normalerweise in Grenzen"

Am Wochenende waren die Räumdienste im Salzkammergut gefordert.

Florian Simmer musste seinen Urlaub verlängern. Weil der Winter auf der Rettenbachalm einbrach und die Gäste mitnahm. Am Samstag hätte der Wirt nach fünf freien Tagen wieder die Türen zum Einkehrschwung geöffnet. Stattdessen wurde er auf der Alm eingeschlossen. Denn die fünf Kilometer lange, einspurige Schotterstraße, die in die Almidylle führt, musste gesperrt werden. Die Last des Schnees war zu groß geworden, die Sicherheit zu gering.